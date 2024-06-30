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جديد المحليات > 9.5 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر بالربع الأول
30/06/2024   11:21 ص

9.5 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر بالربع الأول

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صافي التدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 9.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 5.6%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، حيث بلغت حينها 9 مليارات ريال.

وأوضحت الهيئة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت حوالي 17 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 0.6 % مقارنة بالربع الأول لعام 2023، الذي بلغت قيمتها فيه نحو 16.9 مليار ريال.

وتابعت بأن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت حوالي 7.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بانخفاض نسبته 5.1%، مقارنة بالربع الأول من عام 2023، الذي سجلت فيه نحو 8 مليارات ريال. وفق “أخبار 24”.

9.5 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر بالربع الأول

جديد المحليات
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