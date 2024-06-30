كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.6% خلال الربع الأول 2024، وذلك بنسبة 0.2% مقارنةً بالربع الرابع من العام 2023، مشيرة إلى استقرار معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة نسبياً عند 3.5% في الربع الأول للعام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 3.5% في الربع الأول من عام 2024م، مسجلا بذلك ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023م، كما سجل انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.8% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م.
وأضافت أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 7.6% في الربع الأول من عام 2024م، بانخفاض مقداره 0.2% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م، وبانخفاض سنوي كذلك بمقدار 1.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م.
وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة وفقاً للتقديرات السكانية المبنية على تعداد 2022؛ ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول لعام 2024م بمقدار 1% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م، حيث بلغ 51.4%، ليستقر مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م.
ووفق هذه التقديرات، سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعا بمقدار 1% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م، حيث بلغ في تلك الفترة 47.5%، وارتفاعاً بمقدار 0.5% عن الربع الأول من عام 2023م.
وكشفت نتائج مؤشرات سوق العمل بالمملكة للربع الأول لعام 2024م ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6% ليبلغ 30.7%، كما ارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8% ليصل إلى 35.8%.
وفي الوقت ذاته ارتفع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.3% ليصل إلى 14.2%، وذلك مقارنة بالربع السابق من عام 2023م.
أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين؛ فقد ارتفع معدل المشتغلين السعوديين الذكور إلى السكان، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة، وذلك بمقدار 1.2 % و1% ليصل إلى 63.6% و66.4% على التوالي، فيما انخفض معدل البطالة بمقدار 0.4% ليصل إلى 4.2% مقارنة بالربع السابق من عام 2023م. وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيد الشباب، أظهر المسح ارتفاع معدل مشاركة الشابات السعوديات (15- 24 عامًا) في القوى العاملة بنسبة 0.7% مسجلاً 17.6%، فيما بلغ معدل مشاركة الشباب السعوديين في القوى العاملة 34.3% ليرتفع بنسبة 1.3%، وذلك خلال الربع الأول 2024، مقارنةً بالربع السابق من عام 2023.