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جديد المحليات > أجواء “صيفية” ساخنة على المنطقة الشرقية
30/06/2024   11:21 ص

أجواء “صيفية” ساخنة على المنطقة الشرقية

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، استمرار الطقس الحار مع بقاء درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضاف المركز استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض ونجران تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى 40 كم /ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وستكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

وأفاد بأن حالة البحر ستكون خفيف الموج مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة.

أجواء “صيفية” ساخنة على المنطقة الشرقية

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