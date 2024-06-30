وزير الطاقة: مَن لم يشترِ بأرامكو سيندم

جدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التأكبد أن مَن لم يشارك أو يساهم في شراء أسهم “أرامكو” سيعضُّ أصابعه من الندم، وذلك ينطبق على هذه الفترة أكثر من الفترات السابقة.
وأضاف الأمير عبدالعزيز خلال كلمته في حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من برنامج تطوير حقل الجافورة وتوقيع عقود المرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية، أنه قال ذلك سابقا ويعيدها الآن بثقة أكبر مما قالها سابقا.
وأكد الوزير، أن الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلومتر، وسيتم ربط مشروع التوسعة بـ 40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات.
وأرست شركة أرامكو 16 عقدًا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12.4 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة. وسيشمل العمل إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب، وكذلك توسعة معمل غاز الجافورة، بما في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز، والمرافق العامة، ومرافق الكبريت والتصدير.
كما وقعت الشركة 15 عقدًا آخر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8.8 مليار دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسية، التي توفّر الغاز الطبيعي للعملاء في جميع أنحاء المملكة. وستؤدي التوسعة، التي تتم بالتعاون مع وزارة الطاقة، إلى زيادة حجم الشبكة ورفع طاقتها الإجمالية بحوالي 3.15 مليار قدم مكعبة قياسية إضافية في اليوم بحلول عام 2028 من خلال تركيب حوالي 4000 كيلومتر من خطوط الأنابيب، و17 وحدة جديدة لضغط الغاز. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزير الطاقة قد صرح في عام 2019 أن نجاح طرح أرامكو أكد على قيمة وقوة اقتصاد الدولة، وعزز المنهج الاقتصادي للسعودية، مضيفا أن كل من لم يكتتب سيعض أصابع الندم على سوء التقدير وسماعه للمصادر السيئة التي أرادت أن تقلل من قيمة هذه الدولة ومكانة اقتصادها ومكانة الشركة.