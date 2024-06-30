سعودة 70% من سائقي نقل الغاز

تراجعت الهيئة العليا للأمن الصناعي عن السعودة الكاملة لجميع سائقي ناقلات غاز البترول المسال، وأقرت إلزام شركات نقل الغاز بإعداد خطة مرحلية لسعودة ما لا يقل عن 70% من وظائف نقل الغاز المسال خلال 4 سنوات من تاريخ إصدار الضوابط، مع إعطاء الأولوية للسائقين السعوديين وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تعيين السائقين من جنسيات ليست عليهم تحفظات أمنية.
ووجهت الهيئة شركات نقل الغاز في سياق ضوابط النقل التي اعتمدتها مؤخراً بالتأكد من حصول مديري التشغيل لديهم على شهادة الكفاءة المهنية، وحصول السائقين على شهادة الكفاءة المهنية، وبطاقة سائق نقل المواد الخطرة الصادرة من الهيئة العامة للنقل قبل السماح لهم بقيادة الشاحنات. وفق “أخبار 24”.
ومن ضمن الضوابط في النقل، التأكد من سريان الشهادة طوال فترة عملهم مع إخضاع أي سائق جديد لا توجد لديه خبرة سابقة في نقل الغاز السائل إلى فترة قيادة تجريبية لا تقل عن 30 يوماً بإشراف مباشر من سائق ذي خبرة في التعامل مع الغاز السائل من تاريخ تعيينه كسائق للشاحنة.
كما أكدت الهيئة أن السائقين السعوديين هم وحدهم المصرح لهم بدخول المواقع العسكرية، ومرافق القواعد الجوية، وجميع المرافق الحكومية الحساسة وفق الإجراءات المتبعة نظاما. والحصول على التدريب الأمني اللازم للتعرف على المخاطر الأمنية المصاحبة لنقل الغاز السائل، وكيفية الاستجابة للمخاطر الأمنية المحتملة، بالإضافة إلى التدريب على تفتيش متطلبات السلامة قبل انطلاق الرحلة.