srmg توقع عقدًا مع شركة إعلانية بـ240 مليونًا

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن توقيع عقد مدته 3 سنوات مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، بقيمة 240 مليون ريال سنوياً.
وكشفت المجموعة في بيان على “تداول” أنه تم توقيع العقد بين شركة “توق” للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة للمجموعة وشركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقدم خدمات لمحتوى منصات مرئية.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية بإذن الله ابتداءً من الربع الثاني من عام 2024م.
من الجدير بالذكر أن ذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار وحضور على الصعيد المحلي والعالمي. وفق “أخبار 24”.