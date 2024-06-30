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جديد المحليات > srmg توقع عقدًا مع شركة إعلانية بـ240 مليونًا
30/06/2024   10:34 م

srmg توقع عقدًا مع شركة إعلانية بـ240 مليونًا

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أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن توقيع عقد مدته 3 سنوات مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، بقيمة 240 مليون ريال سنوياً.

وكشفت المجموعة في بيان على “تداول” أنه تم توقيع العقد بين شركة “توق” للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة للمجموعة وشركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقدم خدمات لمحتوى منصات مرئية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية بإذن الله ابتداءً من الربع الثاني من عام 2024م.

من الجدير بالذكر أن ذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار وحضور على الصعيد المحلي والعالمي. وفق “أخبار 24”.

srmg توقع عقدًا مع شركة إعلانية بـ240 مليونًا

جديد المحليات
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