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جديد المحليات > إزالة “تعديات” على حديقة عامة بـ “مكة”
01/07/2024   7:35 ص

إزالة “تعديات” على حديقة عامة بـ “مكة”

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أزالت أمانة العاصمة المقدسة، تعديات على حديقة عامة في حي الحمراء بأم الجود، شملت أسوارًا أسمنتية وغرفًا شعبية على مساحة 1200 متر مربع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأمانة المستمرة للحفاظ على الممتلكات العامة وحمايتها من التعديات، مما يساهم في تعزيز النظام العامّ وضمان الاستفادة من المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وحثت الأمانة الجميع على الالتزام بالأنظمة، والإبلاغ عن أي شبهة تعدٍّ على الأملاك الحكومية من أراضٍ ومبانٍ وطرق باستخدام منصة “بلدي” أو مركز البلاغات البلدية الموحد 940.

ضمن جهود الأمانة للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع التعديات عليها

ضمن جهود الأمانة للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع التعديات عليها

ضمن جهود الأمانة للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع التعديات عليها

وفق “أخبار 24”.

إزالة “تعديات” على حديقة عامة بـ “مكة”

جديد المحليات
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