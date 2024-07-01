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رياضة > اكتمال المربع الذهبي لبطولة اتحاد غرب آسيا
01/07/2024   7:35 ص

اكتمال المربع الذهبي لبطولة اتحاد غرب آسيا

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اختتمت مساء أمس ، منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في محافظة الطائف التي تستمر حتى 5 يوليو المقبل.

وتصدّر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين، مسجلًا 6 أهداف مقابل 3 أهداف تلقتها شباكه.

وشهدت المجموعة الثانية تأهل منتخب الأردن متصدرًا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة، مسجلاً 5 أهداف دون أن يتلقى أي أهداف في شباكه.

كما حجز منتخب الإمارات مقعده في الدور نصف النهائي بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، مسجلاً 6 أهداف ومتلقيًا هدفين، حيما حصل منتخب سوريا على مقعد في نصف النهائي بعد تأهله كأفضل ثانٍ في دور المجموعات برصيد 6 نقاط. وفق “سبورت 24”.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الأردني عند الخامسة مساءً، فيما يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب سوريا عند التاسعة مساءً، علمًا بأن المباراتين ستقامان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

اكتمال المربع الذهبي لبطولة اتحاد غرب آسيا

رياضة
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