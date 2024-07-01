الحِرَف اليدوية.. صورة من هوية السعودية الثقافية

تصدرت الحرف اليدوية واجهة المشاركة السعودية في معرض سيئول الدولي للكتاب 2024، لتكون عنوانًا ثقافيًا مميزًا للمملكة وسط البلدان المشاركة.
واجتذبت الحرف اليدوية السعودية العديد من زائري المعرض، الذين حرصوا على التعرف على تراث المملكة وتكوين رؤية شاملة عن الحرف البسيطة التي تحمل طابعًا مميزًا لحياة السعوديين.
وأسهم الجناح السعودي في تنمية الحوار بين الثقافات، وإبراز الجانب المعرفي والثقافي السعودي للجمهور الصيني، إذ تضمن البرنامج الثقافي 13 ندوة حوارية و 24 متحدثاً استحضرت الثقافة السعودية وأثرها في الثقافة الكورية، بمختلف فنونها وجمالياتها، والموروث في الرواية السعودية والكورية، وتاريخ الحضارات.
وسجّل جناح المملكة في المعرض حضوراً واسعاً من الجمهور الكوري، إذ يعد الجناح الأكثر كثافة من حيث عدد الزوّار للتعرف على الثقافة والفنون والتراث السعودي في تجربة ثقافية متكاملة؛ تحت قيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة وبمشاركة مجموعة من الكيانات الثقافية السعودية.وفق “أخبار 24”.
واختتمت المملكة مشاركتها في معرض سيئول الدولي للكتاب 2024؛ بصفتها ضيف شرف لدورة هذا العام، بالمعرض الذي أقيم في عاصمة جمهورية كوريا “سيئول” على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو.