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رياضة > رسمياً.. الخلود يضمّ غروهي
01/07/2024   7:35 ص

رسمياً.. الخلود يضمّ غروهي

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أعلن نادي الخلود رسمياً التعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر حساب الخلود الرسمي عبر “إكس” مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة تحت عنوان “القفاز الذهبي.. خلودي”.

وكان الاتحاد قد أعلن رحيل الثنائي البرازيلي غروهي ورومارينهو بنهاية الموسم المنقضي، بعد نهاية عقدهما مع النادي.

وصعد الخلود لدوري روشن السعودي في الموسم المنقضي رفقة كل من القادسية والعروبة.

وقضى غروهي  صاحب الـ 37 عامًا، مسيرة طويلة مع الاتحاد امتدت لـ 5 مواسم متتالية حقق خلالها لقبين مع الفريق. وفق “سبورت 24”.

رسمياً.. الخلود يضمّ غروهي

رياضة
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