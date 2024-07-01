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رياضة > الزلزولي على رادار الاتحاد
01/07/2024   7:35 ص

الزلزولي على رادار الاتحاد

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يرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحفية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: إن نادي الاتحاد قد أبدى اهتمامًا بضم عبدالصمد الزلزولي في الصيف الجاري.

ويخطط الاتحاد لإبرام صفقات قوية في ظل اقتراب عدد من لاعبيه الأجانب لمغادرة الصفوف وعلى رأسهم عبدالرزاق حمدالله إلى صفوف التعاون، بعد رحيل الثنائي غروهي ورومارينهو بنهاية الموسم المنقضي.

ويشغل الزلزولي صاحب الـ 22 عامًا مركز الجناح الأيسر في صفوف ريال بيتيس، وتبلغ قيمته السوقية حسب شبكة “ترانسفير ماركت” 9 ملايين يورو. وفق “سبورت 24”.

وسجل المغربي 5 أهداف مع بيتيس في الموسم المنقضي خلال 38 مباراة رسمية.

الزلزولي على رادار الاتحاد

رياضة
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