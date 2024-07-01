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جديد المحليات > إطلاق أول توربينات الغاز لـ”جنرال إلكتريك السعودية”
01/07/2024   1:57 م

إطلاق أول توربينات الغاز لـ”جنرال إلكتريك السعودية”

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شهد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، صباح اليوم (الاثنين) إطلاق أول وحدة توربينات غازية تابعة لشركة جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة “GESAT”، وذلك خلال حفلٍ رسمي أُقيم في منشأة الشركة في الدمام.

والتقى وزير الطاقة خلال جولته بمصنع GESAT، العاملات والعاملين السعوديين الذين تبلغ نسبتهم 65% من إجمالي العاملين، منهم 11% من السيدات.

يذكر أن “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة” مشروعٌ مُشتَرَك بين شركتي دسر و”جنرال إلكتريك” لتصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوِّناتها في المملكة، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائيَّة في المملكة، وينتج في حدود 8-10 وحدات سنويا.

وتهدف هذه الشراكة، التي تأسست في يونيو 2017 م إلى تلبية معظم الطلب السنوي على توربينات الغاز في المملكة. وتنصُّ اتفاقية الشراكة على تعاون “دسر” و”جنرال إلكتريك” معاً لتعزيز القدرات التصنيعية السعودية عبر زيادة عمليات تصنيع مكونات توربينات الغاز بشكل خاص، بما فيها توربينات الغاز عالية الأداء H-class من “جنرال إلكتريك”، وتعزيز مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية. وفق “أخبار 24”.

إطلاق أول توربينات الغاز لـ”جنرال إلكتريك السعودية”

جديد المحليات
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