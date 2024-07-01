“كهربا” على طاولة الخلود

كشفت أنباء إعلامية، الاثنين، أن نادي الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين يسعى لضم اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي المصري.
وأكدت أن كهربا تلقى عرضًا شفويًا من نادي الخلود، لكن الأهلي لم يتلق عرضًا رسميًا حتى الآن، ليدخل اهتمامات نادي الخلود، لا سيما أن مدير الكرة الحالي في الفريق هو حامد البلوي الذي كان مسؤولًا في الاتحاد خلال تجربة اللاعب مع “العميد”.
علما بأن نادي الخلود رصد مبلغا لضم اللاعب الذي يسعى لاستعارته لمدة عام، مضيفًا أن الأهلي ليس لديه مانع في التفاوض بشرط تلقي عرض جيد.
ويسعى الخلود لتدعيم صفوفه قبل الظهور الأول في دوري المحترفين، حيث أعلن الأحد عن ضم البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد السابق بعقد يمتد لموسم واحد. وفق “أخبار 24”.