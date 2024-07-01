نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “كهربا” على طاولة الخلود
01/07/2024   1:57 م

“كهربا” على طاولة الخلود

+ = -
59

كشفت أنباء إعلامية، الاثنين، أن نادي الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين يسعى لضم اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي المصري.

وأكدت أن كهربا تلقى عرضًا شفويًا من نادي الخلود، لكن الأهلي لم يتلق عرضًا رسميًا حتى الآن، ليدخل اهتمامات نادي الخلود، لا سيما أن مدير الكرة الحالي في الفريق هو حامد البلوي الذي كان مسؤولًا في الاتحاد خلال تجربة اللاعب مع “العميد”.

علما بأن نادي الخلود رصد مبلغا لضم اللاعب الذي يسعى لاستعارته لمدة عام، مضيفًا أن الأهلي ليس لديه مانع في التفاوض بشرط تلقي عرض جيد.

ويسعى الخلود لتدعيم صفوفه قبل الظهور الأول في دوري المحترفين، حيث أعلن الأحد عن ضم البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد السابق بعقد يمتد لموسم واحد. وفق “أخبار 24”.

“كهربا” على طاولة الخلود

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885304978.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com