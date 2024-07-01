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جديد المحليات > جولة ثانية من المشاورات السياسية بين الرياض ودكا
01/07/2024   4:21 م

جولة ثانية من المشاورات السياسية بين الرياض ودكا

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الاثنين)، وزير خارجية بنغلاديش الدكتور حسن محمود، وترأسا الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأن الجلسة شهدت بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

عقب ذلك أقام وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف وزير خارجية جمهورية بنغلاديش والوفد المرافق له.

حضر جولة المشاورات السياسية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير محمد المطرفي.وفق “أخبار 24”.

جولة ثانية من المشاورات السياسية بين الرياض ودكا

جديد المحليات
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