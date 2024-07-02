23 لقبًا تزين مسيرة الفرج مع الهلال

أسدل سلمان الفرج الستار على مشواره مع نادي الهلال بعد سنوات عامرة بالألقاب والإنجازات التي سطرها لاعبًا وقائدًا لـ “الزعيم”.
وأعلن نادي الهلال، مساء الاثنين، عن اتفاقه مع قائد الفريق سلمان الفرج على عدم إكمال مشواره مع الهلال، مقدمًا له الشكر على ما قدمه طيلة مسيرته بالنادي.
وزخرت مسيرة سلمان الفرج مع الهلال بالعديد من الألقاب المحلية والآسيوية والإنجازات العالمية والتي كانت على رأسها فضية كأس العالم للأندية 2022.
ويعد سلمان الفرج أكثر لاعب تحقيقًا لدوري المحترفين وذلك 8 مرات أعوام 2010، 2011، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022 و2024.
توج الفرج طوال مسيرته مع الهلال بـ23 لقبًا هي كأس خادم الحرمين الشريفين “4 مرات”، كأس ولي العهد “6 مرات”، دوري المحترفين “8 مرات”، كأس السوبر السعودي “3 مرات”، دوري أبطال آسيا مرتين. وفق “سبورت 24”.
وخاض الفرج مع الهلال 381 مباراة ساهم خلالها بـ 62 هدفًا “سجل 24، وصنع 38 هدفًا”.