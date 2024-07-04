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رياضة > حارس برازيلي يدخل دائرة اهتمام الاتحاد
04/07/2024   4:23 م

حارس برازيلي يدخل دائرة اهتمام الاتحاد

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كشفت تقارير صحفية عن دخول حارس مرمى برازيلي دائرة اهتمام نادي الاتحاد، لتعويض رحيل مارسيلو غروهي، وفي إطار التحضير للموسم الجديد.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي خبير الانتقالات عبر حسابه على منصة “إكس”، أن بينتو ماثيوس كريبسكي حارس أتلتيكو باراناينسي، دخل دائرة اهتمام نادي الاتحاد.

وأوضح جاليتي، أن بينتو يعد الخيار الأول لإدارة الاتحاد، ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات تطورًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد وضع خيارات أخرى في حال فشله في ضم بينتو، ربما تكون أكثر صعوبة في التفاوض مثل السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وكيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي. وفق “أخبار 24”.

وخاض بينتو 26 مباراة مع أتلتيكو باراناينسي هذا الموسم، استقبلت شباكه فيها 16 هدفا بينما خرج بشباك نظيفة في نصف عدد المباريات التي لعبها.

حارس برازيلي يدخل دائرة اهتمام الاتحاد

رياضة
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