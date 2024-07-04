استثمارات سعودية بـ500 مليون دولار في هونج كونج

كشفت شركة تشاوشانج الاستثمارية القابضة في هونج كونج، اليوم (الخميس)، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يعتزم استثمار 500 مليون دولار في المجموعة.
وخلال يونيو الماضي، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف زيادة أصوله إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2030.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة يوم الاثنين الماضي، تحقيق أرباح قدرها 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار) خلال عام 2023، حيث وصل صافي دخل الصندوق -بما في ذلك الدخل الشامل- 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار).
وسجل الصندوق، وفق بيان تفاصيل الأداء المالي عن عام 2023، نمواً بنسبة تزيد على 100% في إجمالي إيراداته، حيث ارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار). وفق “أخبار 24”.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.