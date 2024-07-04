“سار” تحصد جائزة السلامة الدولية

نالت الخطوط الحديدية السعودية “سار” جائزة السلامة الدولية للعام 2024م، المقدمة من مجلس السلامة البريطاني؛ نظير تطبيقها لأعلى معايير واستراتيجيات السلامة في مراكز صيانة قطارات الركاب على شبكتي الشمال والشرق.
ويعد مجلس السلامة البريطاني المنظمة غير الربحية التي تختص في إدارة الصحة والسلامة والبيئة منذ عام 1957 م، لتكون الجهة الرائدة والموثوقة في دعم أفضل الممارسات وتقليل المخاطر وتعزيز الصحة في مكان العمل.
وفي هذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن حصول “سار” على الجائزة ما هو إلا تأكيد على الجهود التي تبذلها الخطوط الحديدية السعودية في تطبيق وتطوير إجراءات الصحة والسلامة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن تطبيق أعلى معايير الأمان في تشغيل شبكة الخطوط الحديدية يأتي في مقدمة الأولويات والخطط الاستراتيجية لـ “سار” ، سواءً في عمليات نقل الركاب أو ضمن عمليات نقل المعادن والبضائع.
وأضاف أن “سار” تولي ثقافة السلامة أهمية قصوى في إدارة عملياتها التشغيلية، من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات التي أثبتت فاعليتها في الحفاظ على السلامة والحد من المخاطر، وتعزيز مبدأ البيئة الآمنة والصحية في مكان العمل.
وعملت “سار”، ضمن التزامها بالحفاظ على صحة وسلامة عملائها ومنسوبيها من المخاطر والإصابات والحد من وقوع الحوادث، على تطوير العديد من مبادرات السلامة، التي شملت تطوير وتنفيذ إجراءات التحكم في المواد الخطرة، وتطبيق إجراءات مستدامة لمنع التلوث، فيما شملت تنفيذ العديد من وسائل السلامة مثل حواجز الأمان والممرات المخصصة للمشاة وتطوير خطط الإخلاء في حالات الطوارئ.
وتلعب الخطوط الحديدية السعودية دورًا محوريًا في تنمية اقتصاد المملكة من خلال مساهمتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر خدمات نقل الركاب وخدمات الشحن التجاري عبر أربع شبكات خطوط حديدية حول المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما تمتلك “سار” دورها اللوجستي في تمكين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز مجمل التطلعات التنموية في المملكة، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.