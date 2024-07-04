“تقييم” تخالف 21 من مزاولي المهنة

أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، 21 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين؛ وذلك لمخالفتهم للأحكام والقواعد المنظمة للمهنة.
وأوضحت الهيئة أن المخالفين انطوت أعمالهم على مخالفات نظامية، وأخرى مهنية في عدد من تقارير التقييم المعتمدة من قبلهم، بما أوقعهم تحت طائلة المساءلة النظامية التأديبية.
وأصدرت اللجنة 14 قراراً بحق عدد من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية؛ تتضمن إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من نظام المقيّمين المعتمدين، ومن ذلك إيقاع عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية.
كما أحالت الهيئة إلى النيابة العامة شخصين من مزاولي مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للنظام، ووضعت خطط امتثال للأحكام والقواعد المنظّمة للمهنة؛ إلى جانب تصحيح المخالفات غير الجسيمة المرصودة لـ27 مخالفاً، مع استمرار متابعتهم والتأكد من جدية وفاعلية تطبيق خطة التصحيح والامتثال. وفق “أخبار 24”.
وتؤكد الهيئة في إطار سعيها للقيام بدورها في الرقابة وضبط المخالفات على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، وإيقاف جميع الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها وتضمن حقوق المستفيدين منها، كما تُهيب بالإبلاغ عن أي مخالفة للنظام والقواعد المنظمة للمهنة من خلال التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية.