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05/07/2024   1:21 ص

أمراض ترتبط بموضع الحرارة على الوجه

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أكّدت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “بكين” الصينية، ارتباط ظهور عدد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة بطريقة انبعاث وتوزيع الحرارة على مناطق الوجه.

وأفادت الدراسة المنشورة بمجلة “Cell” العلمية، أن أمراض السكري والكبد الدهني والاضطرابات المعرفية كالزهايمر مرتبطة بالحرارة المنبعثة من منطقة الأنف والعينين.

وجاءت هذه النتائج بعد تحليل بيانات 2811 مشاركاً تصل أعمارهم إلى 88 عاماً، باستخدام نموذج خاص للتعلم الآلي وصلت دقة نتائجه إلى 80%. وفق “أخبار 24”.

فيما أظهر المشاركون الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ارتفاعًا في درجات الحرارة في منطقة العين والخدين، مع امتلاك الذكور المصابين أنوفاً أكثر برودة نسبيًا.

أمراض ترتبط بموضع الحرارة على الوجه

طب وتداوي
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