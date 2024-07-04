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05/07/2024   1:21 ص

حظر أمريكي لأحد مكونات المشروبات الغازية

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فرضت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، حظراً على أحد المكونات الشائعة الاستخدام في تصنيع المشروبات الغازية ذات النكهة الحمضية للحفاظ على الطعم المنعش في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وشمل الحظر منع تسجيل الزيت النباتي المعدل (BVO) بقائمة المواد المنكهة المسموح بإضافتها للمشروبات الغازية؛ وذلك نظراً لزيادة عدد الدراسات العلمية التي تحذر من استخدامه في الأغذية.

وأظهرت تلك الدراسات أن المركب الذي يحتوي على عنصر البروم يمكن أن يتراكم ببطء في الأنسجة الدهنية للجسم، كما يمنع اليود من القيام بعمله داخل الغدة الدرقية. وفق “أخبار 24”.

إلى أنه جرى استخدام هذا الزيت النباتي كعامل استحلاب منذ ثلاثينيات القرن العشرين؛ لضمان عدم طفو عوامل نكهة الحمضيات على الجزء العلوي من المشروبات الغازية.

حظر أمريكي لأحد مكونات المشروبات الغازية

طب وتداوي
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