تتويج حراء بكأس الدوري التصنيفي للكرة الشاطئية

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد بن مقرن، أمس الخميس، فريق حراء بكأس الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2023-2024.
وجاء تتويج حراء باللقب بعد فوزه على نظيره الاتفاق بنتيجة 6-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على ملعب الهيئة الملكية في ينبع.
وحصل فريق الغزوة على المركز الثالث بعد فوزه على فريق السلام بنتيجة 6-5 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الهيئة الملكية في ينبع.
وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن حقق فريق التعاون المركز الخامس بعد فوزه على نظيره المحمل بنتيجة 8-7، فيما حقق فريق الوطن المركز السابع بعد فوزه على نظيره نجد بنتيجة 12-4 في المباراتين التي جرت بينهم يوم أمس على ذات الملعب.
وكان قد انطلق الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية يوم الأربعاء 26 يونيو الماضي بمشاركة 8 أندية وهي حراء والاتفاق والغزوة والسلام والتعاون والمحمل والوطن ونجد. وفق “سبورت 24”.
الجدير بالذكر أن إقامة الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية جائت تمهيدًا لانطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2024-2025 والذي يأتي ضمن مسار المسابقات في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية وبناء منتخب وطني منافس بقاعدة من اللاعبين الممارسين للعبة بشكلٍ مستمر.