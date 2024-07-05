الذهب يلمع والنفط بأعلى مستوياته منذ أبريل

قفز خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، بعدما جرى تداوله فوق 87 دولاراً في ظل انخفاض المخزونات الأمريكية، فيما صعدت أسعار الذهب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.2 % إلى 87.55 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً إلى 84.06 دولار للبرميل.
وكان سعر خام برنت قد بلغ عند التسوية في الجلسة السابقة 1.3 % إلى 87.34 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أبريل، حيث جاءت مكاسب النفط عقب انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
وجرى الإعلان عن اتجاه شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل إلى خفض صادرات الخام عبر ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود بقدر كبير جداً.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الذهب اليوم،متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية من أجلالحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %إلى 2358.14 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع، أماالعقود الأمريكية الآجلة للذهب فانخفضت 0.1% إلى 2366.30 دولار. وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادتالفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.45 دولار وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعيةمنذ 17 مايو، فيما هبط البلاتين 0.2% إلى 1000.82 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى1019.11 دولار، ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.