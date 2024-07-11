“سامسونغ” تسرّع نشاطها بالذكاء وتطرح أجهزة جديدة

يرفض ممثلو شركة “سامسونغ” الإجابة على سؤال طرحته وكالة الصحافة الفرنسية، من خلال مؤتمر “نُظم” الذي أُقيم يوم (الأربعاء)، في باريس، عن الإضراب الذي بدأ في الشركة من يوم (الاثنين)، بعد فشل المفاوضات بشأن الأجور والمُخصصات الاجتماعية، بل استمروا بالحديث عن الذكاء الاصطناعي.
وتجاهلت “سامسونغ” التي عادت تصدّر مبيعات الهواتف الذكية في العالم، إعلان نقابة موظفيها إضراباً غير مسبوق و”لأجل غير مسمى” في كوريا الجنوبية، لتسريع نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال أدوات جديدة مُدمجة في مختلف منتجاتها.
وبعدما أطلقت “سامسونغ” في يناير استراتيجيتها في هذا المجال من خلال دمج أدواتها المسماة “جالاكسي إيه آي” في هواتفها الذكية الجديدة “إس 24” S24، ستوسّع الشركة دمج هذه الأدوات لتشمل مختلف منتجاتها، من الخوذ اللاسلكية وصولاً إلى الساعات الذكية.
وفي حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، قال رئيس قسم الهواتف المحمولة في الشركة “تي إم روه”: “عندما أطلقنا “إس 24” أعلنّا أنّ جالاكسي “إيه آي” ستكون بحلول نهاية العام مُدمجة في 100 مليون جهاز”.
وتابع: “يتم في سامسونغ موبايل استثمار أكثر من مليار دولار في تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيزه”، مضيفاً: “على مستوى الشركة الأم سامسونغ إلكترونيكس، تُخصص مبالغ أعلى بكثير للاستثمار في الموارد المخصصة للذكاء الاصطناعي”.
ومع أنّ “آبل” أزاحت الستار في مطلع يونيو عن “آبل انتلدجنس”، وهي التسمية الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي سيُدمَج في مختلف أجهزتها بدءاً من “آي فون” وصولاً إلى “ماك”، “لا تملك المجموعة الأمريكية بعد الوسائل اللازمة لتحقيق رؤيتها بشكل كامل، ولا تزال بحاجة إلى الاعتماد على شراكتها مع أوبن إيه آي بما أنّ نشاطاتها مقيّدة بالقوانين الأوروبية.
وبعدما أطاحت بها منافستها الأمريكية عام 2023، استعادت “سامسونغ” مكانتها كأبرز مورّد للهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2024، بحسب شركة “آي دي سي” المتخصصة، مع بيع أكثر من 60 مليون جهاز (-0,7%على أساس سنوي)، وهو ما يعادل نحو 21% من حصة السوق. وفق “أخبار 24”.
وتتمثل استراتيجية “سامسونغ” في التركيز على الذكاء الاصطناعي والفئة المتميّزة (بريميوم) من منتجاتها على غرار الجيل السادس من الهواتف الذكية القابلة للطي التي كشفت النقاب عنها (الأربعاء). وتعتزم الشركة أيضاً مواصلة التنويع في المنتجات الصحية المتصلة.
وأعلنت “سامسونغ” أنّ الخاتم المتّصل “جالاكسي رينغ” الذي أطلقته في يناير، سيُباع في “عدد محدود” من الأسواق (الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها) بدءاً من 24 يوليو.
ويتيح هذا الخاتم، الجديد كلياً في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، لمستخدمه، جمع معلومات تتسم بدقة كبيرة عن حالة نومه أو معدل ضربات قلبه باستخدام أجهزة الاستشعار.