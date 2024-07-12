“الغذاء والدواء”: 4 آلاف مستورد لمنتجات التجميل

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن عدد مستوردي منتجات التجميل في نظام “فسح منتجات التجميل”، بلغ أكثر من 4 آلاف مستورد، وتجاوز عدد طلبات الفسح أكثر من 70 ألف طلب، كما بلغ عدد إصدار شهادات مطابقة الإرسالية أكثر من 50 ألف شهادة حتى الآن.
وأكدت الهيئة إمكانية إصدار شهادة مطابقة الإرسالية من بلد الشحن عبر النظام؛ بهدف تطوير رحلة المستوردين عبر أتمتة عملية تعيين شركات المطابقة، وتقديم طلبات الفسح إلكترونيًا لتسريع إجراءات فسح شحنات منتجات التجميل.
وتشمل رحلة المستورد تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من نظام “غد”، وبعد ذلك تسجيل الدخول لنظام خدمات الفسح واختيار منتجات التجميل، وتعبئة بيانات نوع المنتجات التجميلية المراد استيرادها، وأخيرًا يكون الطلب تحت الدراسة وإجراءات الفسح لدى الهيئة قبل وصول الإرسالية للمنفذ. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الخدمة التي تقدمها الهيئة إلى توحيد الإجراءات، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبُّعها، والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم، والوصول إلى جهات تقويم مطابقة أكثر، وإمكانية الردّ على ملاحظات واستفسارات جهات تقويم المطابقة والفسح المركزي، وسهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية.