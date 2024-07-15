الأرجنتين تحصد “كوبا أمريكا” للمرة 16 في تاريخها

أحرزت الأرجنتين حاملة اللقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة 16 في رقم قياسي بفوزها على كولومبيا 1-صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي للبديل لاوتارو مارتينيز على استاد هارد روك في فلوريدا اليوم الاثنين.
وجاءت المباراة، التي تأخر انطلاقها أكثر من ساعة بعد محاولة آلاف الجماهير الذين لا يملكون تذاكر دخول الملعب، حذرة طوال 90 دقيقة لكنها انفتحت في الوقت الإضافي.
وتلقى مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، هداف البطولة، تمريرة بينية متقنة من زميله جيوفاني لو سيلسو قبل أن يضع الكرة من فوق رأس حارس كولومبيا المتقدم من مرماه كاميلو فارجاس في الدقيقة 112 لتنطلق احتفالات صاخبة بين جماهير الأرجنتين.
ويأتي أحدث ألقاب الأرجنتين بعد فوزها بكأس العالم 2022 وكأس كوبا أمريكا 2021، ليمنح ليونيل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات نهاية مثالية لما يحتمل أن تكون آخر بطولاته الدولية.
وكانت هذه المباراة أيضا الأخيرة لأنخيل دي ماريا مع منتخب الأرجنتين بعد إعلان اللاعب البالغ عمره 36 عاما العام الماضي إنه سيعتزل دوليا بعد كوبا أمريكا، بينما من المقرر أن ينهي أيضا المدافع نيكولاس أوتامندي (36 عاما) مسيرته الدولية.
وقال دي ماريا “الحقيقة أن هذا الأمر قد حُسم، كان بهذه الطريقة. حلمت بذلك، حلمت أن أصل للنهائي وأفوز باللقب واعتزل بهذه الطريقة.
“لدي الكثير من المشاعر الجميلة، أنا ممتن للأبد لهذا الجيل من اللاعبين وسأغادر اليوم بهذه الطريقة مع اللقب”.
وبدأت كولومبيا المباراة بضغط قوي بطول الملعب وسدد جون كوردوبا بالقائم في الدقيقة السابعة قبل أن يطلق جيفرسون ليرما وريتشارد ريوس تسديدتين من مدى بعيد تصدى لهما الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز.
وبدا أن ميسي أصيب في كاحله في الدقيقة 36 بعد اصطدامه مع المدافع سانتياجو أرياس وبينما عاد للوقوف على قدميه بعد علاجه وكان من الواضح أن الإصابة أثرت عليه بقية الشوط الأول.
وعادت كولومبيا للهجوم مرة أخرى في الشوط الثاني واقترب أرياس ودافينسون سانشيز من هز الشباك.
وامتصت الأرجنتين الضغط جيدا لكنها تلقت ضربة قوية في الدقيقة 66 عندما غادر ميسي الملعب مصابا في كاحله.
وأضاف دي ماريا، الذي رفع الكأس إلى جوار القائد ميسي وأوتامندي في حفل توزيع الجوائز والميداليات عقب المباراة، “ميسي اضطر لمغادرة الملعب بسبب مشكلة في الكاحل، لكن في النهاية تمكنا من منحه بعد السعادة”.
وتحسن أداء الأرجنتين مع استمرار المباراة وألغى لها الحكم هدفا بداعي التسلل لكن كولومبيا صمدت مع وصول المباراة للشوطين الإضافيين.
وواصلت حاملة اللقب الضغط في الوقت الإضافي وخضع فارجاس للاختبار بتسديدة من نيكولاس جونزاليس قبل أن ينجح مارتينيز أخيرا في التسجيل.
* ’نستحق المزيد’
فوز الأرجنتين باللقب جعلها تتفوق على أوروجواي بعدما كان الفريقان يملكان 15 لقبا لكأس أمريكا. وأنهى أيضا سلسلة استمرت 28 مباراة بدون هزيمة لكولومبيا التي خسرت آخر مرة أمام الأرجنتين أيضا في فبراير شباط 2022.
وقال سانشيز مدافع كولومبيا “إنه أمر مؤلم بعد بطولة قاتل فيها الفريق كله للفوز بها. أمر مؤلم عندما تنافس من أجل الفوز وشعرنا أننا نستحق المزيد. لكن يجب أن نشكر الجماهير.
“أردنا أن نمنح الفوز لبلد يستحق ذلك، كولومبيا تستحق كل شيء وسنغادر بيد فارغة لكنا سنستمر”.
وفي عزاء بسيط لكولومبيا، فاز لاعب الوسط والقائد جيمس رودريجيز بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما صنع ست تمريرات حاسمة ليحطم الرقم القياسي السابق لميسي بخمس تمريرات حاسمة في بطولة واحدة من كوبا أمريكا.
وقبل المباراة، أظهر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات بين الأمن والجماهير أثناء ركضهم عبر الردهات ومحاولة اختراق بوابات الاستاد.
ورأي شاهد عيان من رويترز أفراد الأمن يطردون عدة أشخاص من الاستاد، فيما قال بعض اللاعبين إن عائلاتهم محاصرة في الفوضى بالخارج ولم يتمكنوا من دخول الملعب الذي سيستضيف مباريات خلال كأس العالم 2026. وفق “سبورت 24”.
وشابت البطولة عدة قضايا تنظيمية، إذ دخل لاعبو أوروجواي في اشتباكات مع جماهير كولومبيا عقب نهاية مبارة الفريقين في قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي، بينما دخل مساعد حكم للمستشفى عقب سقوطه في ظروف حارة ورطبة أثناء إدارة مباراة بدور المجموعات.