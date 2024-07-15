تغريم منشأة تلاعبت بصلاحية “دواجن” نصف مليون

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 5 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، إضافة إلى دواجن ولحوم مجهولة المصدر، في أحد المستودعات في الرياض، وذلك قبل بيعها وتداولها عَبْر المتاجر الغذائية والأسواق.
وأشارت الهيئة إلى أنه جرى ضبط وإتلاف كامل المواد الغذائية من الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى إيقاع غرامة مالية على المنشأة قدرها نصف مليون ريال لمخالفتها المادة الـ16 من نظام الغذاء، التي نصت على أنه “لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشاً، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك”.
وأوضحت الغذاء والدواء أنه من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المنتجات والمنشآت الغذائية، زارت مستودعًا، وعثرت على المواد الغذائية المخالفة، وأدوات وملصقات لتغيير تواريخ الصلاحية. وفق “أخبار 24”.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عَبْر تطبيق “طمّني”.