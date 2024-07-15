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جديد المحليات > كفاءة الإنفاق تُعزّز التحوُّل الرقمي في التعليم
16/07/2024   12:09 ص

كفاءة الإنفاق تُعزّز التحوُّل الرقمي في التعليم

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وسع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من مسألة التحول الرقمي في التعليم والتدريب عبر اتفاقية تعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في هذا المجال.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت بحضور مدير عام المركز الدكتور عبد الله الوليدي، والرئيس التنفيذي لكفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان، تزويد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمنصة تعليمية وتدريبية إلكترونية مستقلة، وتحقيق كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وتسريع عملية تبني التعليم الرقمي ليكون نمطا سائدا للتعليم. وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة مُخرَجات التعليم الإلكتروني، وضمان الوصول إلى تجربة تعلم مدى الحياة للجميع، مخصصة ومبنية على الاحتياجات ومُحقِّقة لكفاءة الإنفاق.

كفاءة الإنفاق تُعزّز التحوُّل الرقمي في التعليم

جديد المحليات
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