التضخم 1.5% في يونيو متأثرا بارتفاع الإيجارات

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.5% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2023، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.4%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% مقابل انخفاض قسم النقل بنسبة 2.7%.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر يونيو 2024م مقارنة بشهر يونيو 2023م، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.1%، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.9%.
وفي ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.5%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.4% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 9.8%.
في حين سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.
من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.7% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6.0% كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.6% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3%، وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 2.7% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.6%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2024م ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر مايو 2024م . وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.7%.
كما شهد المؤشر ارتفاع أسعار كلٍّ من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3% وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.3%.
في حين شهد المؤشر انخفاضًا في أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.3% وقسم الاتصالات بنسبة 0.3% وقسم الصحة بنسبة 0.1% وقسم التبغ بنسبة 0.2%، فيما لم تسجل أسعار خدمات التعليم وقسم النقل، أي تغير نسبي يذكر في شهر يونيو 2024م.
من ناحية أخرى بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة 3.2% خلال شهر يونيو 2024م مقارنة بنظيره من عام 2023م ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8.0% متأثرا بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.4% وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.9%. وفق “أخبار 24”.
وارتفعت أسعار باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1.3% ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 6.6% وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 4.6% وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 0.9% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.4%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 3.4%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 3.4%، كما سجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضا بنسبة 0.5% نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 6.5% وكذلك انخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 2.8%.