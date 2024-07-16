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جديد المحليات > موسم الفواكه .. أجود منتجات العلا بمكان واحد
16/07/2024   12:00 م

موسم الفواكه .. أجود منتجات العلا بمكان واحد

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تشتهر محافظة العلا بمزارعها التي تنتج أجود أنواع الفواكه الصيفية مثل المانجو والعنب والتين والتمور والحمضيات، بالإضافة إلى اللبان العربي، أحد النباتات التقليدية عالية القيمة لاستخداماته الطبية والتجميلية.

ويقدم موسم الفواكه الصيفية، الذي ينطلق غدا (الأربعاء) أجود المنتجات المحلية، وذلك في سوق المزارعين بميدان المنشية.

ويشكل سوق المنشية مركزًا للحياة المجتمعية والزراعية في العلا، ويستقطب أعدادًا متزايدة من الزوار خلال الفعاليات الزراعية، وسيستضيف البائعين والمشترين للمنتجات المحلية الطازجة، مما يعزز النشاط الاقتصادي خارج دورات المحاصيل التقليدية.

ويزداد الطلب على الفواكه العضوية والمنتجات الأخرى، مما سيوفر فرصًا جديدة للتنوع الاقتصادي للمجتمع الزراعي وخارجه، ويوفر دعمال للمزارعين وللأسر المنتجة.

ويشهد مشروع مواسم خيرات العلا 4 فعاليات سنوية، الأول لمنتجات الفواكه الصيفية من 17-23 يوليو، والثاني للتمور من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، والثالث للبان العربي من منتصف إلى أواخر نوفمبر، والحمضيات لمدة 9 أيام مطلع يناير 2025، ويسعى موسم الفواكه إلى تمكين الدورات الموسمية لمزارع العلا. وفق “أخبار 24”.

ويعزز موسم فواكه العلا روح التعاون والشراكة بين مجتمع مزارعي العلا والجهات المحلية، بما يتماشى مع مساعي الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتعزيز الاستدامة والمرونة في القطاع الاقتصادي.

موسم الفواكه .. أجود منتجات العلا بمكان واحد

جديد المحليات
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