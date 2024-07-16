وسام الفنون الفرنسي لـ5 فنانين سعوديين

منحت فرنسا وسام “الفنون والآداب الفرنسي” برتبة فارس باسم رئيس فرنسا لعدد من الفنانين السعوديين، وذلك نظيراً لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم الفن وتأثيره العميق في المشهد الثقافي السعودي، ودوره في تعزيز العلاقات السعودية الفرنسية، من خلال الفنون.
و في احتفالية أقيمت في الرياض قلّد سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، الفنانين السعوديين، وهم: الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبدالله مؤسسة معرض الفن النقي ومعهد المهارات والفنون، والفنان المعاصر أحمد ماطر، والفنانة نورة بن سعيدان كأول رسامة غرافيتي سعودية، والفنان مهند شونو، والفنانة سارة إبراهيم كشركاء دائمين لسفارة فرنسا في الفعاليات الثقافية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ويُعدّ الوسام أحد أرفع الأوسمة الفرنسية التي تُمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامات كبيرة في مجالات الفن والأدب والتاريخ، ويأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الفنون والآداب من القيادة الرشيدة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هذا الوسام يمنح من طرف وزارة الثقافة الفرنسية للكفاءات المبدعة في المجال الفني أو الأدبي، أو للذين يسهمون في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا أو في شتى بقاع العالم.