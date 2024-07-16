أبرزها الشحن.. تحديثات منتظرة في آيفون 16

تستعد شركة أبل للكشف عن أحدث ما توصلت إليه من تقنيات في هاتفها المنتظر آيفون 16، والذي من المقرر أن يكشف عنه خلال المؤتمر السنوي للشركة الأمريكية العملاقة.
وحسب ما جاء في مجلة “فوربس” الأمريكية، فإن هاتف آيفون 16 سيحتوي على العديد من المميزات، أبرزها سرعة الشحن، والتي ستتفوق على أقرانها في النسخ السابقة.
كما تدعم الشركة العملاقة هاتفها الجديد ببطارية أصغر حجمًا؛ وهو ما سيؤدي إلى تعزيز قدرة آيفون 16 على الشحن السريع، مقارنة بالبطاريات الأكبر حجمًا في الإصدارات الأخرى من سلسلة آيفون. وفق “أخبار 24”.
وتناولت تقارير أخرى بعض التحسينات في الهاتف الجديد، تشمل شاشة OLED أكثر كفاءة، وتطبيقًا أوسع للكاميرا الرباعية، واستراتيجية جديدة لمعالجات الجيل الجديد، بالإضافة إلى عدسات كاميرا أكثر تقدمًا، وتصميم جديد لمنع ارتفاع درجة الحرارة.