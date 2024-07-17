إعلانات فيسبوك المزيفة تسرق كلمات المرور

حذرت تقارير عالمية من مخاطر بعض الإعلانات الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي قد تسمح بتسلل “هاكرز” إلى الحاسب الخاص بالمستخدم، والوصول إلى كلمة السر.
وأشار تقرير لـ “بليبينج كمبيوتر”، إلى انتشار بعض الإعلانات التي تروج ظاهريًا لألعاب فيديو أو تطبيقات مزيفة، تقود المستخدمين إلى صفحة ويب تحتوي على زر “تنزيل”، يُمكّن المتسللين من الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بحساب فيسبوك.
وأوضح التقرير أن هذه الإعلانات تحتوي على برامج خبيثة، تستطيع الدخول مباشرة إلى نظام ويندوز، وذلك بعد تحميلها من قبل المستخدمين.
وتقوم هذه البرامج بإرسال المعلومات بشكل تلقائي إلى المتسللين، بما في ذلك بيانات الحسابات البنكية للمستخدمين ومواقع التواصل وغيرها. وفق “أخبار 24”.