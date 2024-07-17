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جديد المحليات > ولي العهد يستعرض العلاقات مع السيناتور كريس فان
17/07/2024   7:24 ص

ولي العهد يستعرض العلاقات مع السيناتور كريس فان

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استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس فان هولين، وذلك خلال استقبال الأمير له في جدة.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. وفق “أخبار 24”.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

ولي العهد يستعرض العلاقات مع السيناتور كريس فان

جديد المحليات
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