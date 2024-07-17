“مرافق” تنضم لتحالف تطوير محطة الصرف بالحائر

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع “مرافق”، في بيان اليوم (الأربعاء)، أنها تلقت خطاب القبول من شركة مياهنا، بالموافقة على انضمامها إلى تحالف شركة مياهنا وشركة بيسكس، في مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الرياض.
وتبلغ كلفة المشروع 1.5 مليار ريال باستثناء تكلفة التمويل، بينما تمتد الاتفاقية لـ25 عاماً.
بدورها قالت “مياهنا”، في بيان آخر لـ”تداول” إن مرافق ستنضم إلى التحالف لتمتلك 35% من أسهم شركة المشروع، بينما تحتفظ مياهنا، قائد التحالف، بحصة قدرها 45% من أسهم المشروع.
وكان قد تمت ترسية مشروع محطة الحائر على ائتلاف شركة مياهنا وشركة بيسكس، وتوقيع اتفاقية المشروع في العاشر من مارس الماضي مع الشركة السعودية لشراكة المياه.
ويهدف المشروع إلى تطوير محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحائر بسعة معالجة تبلغ 200 ألف م3/ يوم. وتشمل الاتفاقية أيضاً المرافق الخاصة لمياه الصرف الصحي المعالجة، والتي تتكون من نظام نقل مياه الصرف الصحي المعالجة بطول 32 كم تقريبا بسعة 400000 م 3 / يوم، ومحطة ضخ، وخزان بسعة 200000 م 3. والهدف من ذلك هو دعم وتعظيم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتوقعت مرافق أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداءً من الربع الأول من عام 2027م.
بدورها توقعت مياهنا أن يظهر الأثر المالي الإيجابي للمشروع على المركز المالي للشركة بدءا من تاريخ الإغلاق المالي المتوقع في الربع الثالث من عام 2024، ومن بداية تشغيل المشروع والتي من المخطط أن تبدأ في الربع الأول من عام 2027.