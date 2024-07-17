تعزير مواطن ترصّد رجال الأمن وتسبب باستهداف 3 منهم

نفذت وزارة الداخلية، في المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)، حُكم القتل تعزيراً بالمواطن محمد بن عبد الله بن علي العبد الجبار، بعد إدانته بالانضمام لخلية إرهابية وإطلاق النار على المقرات الأمنية، والترصد لرجال الأمن، وإبلاغه العناصر الإرهابية بتحركاتهم ما نتج عنه استهداف ثلاثة من رجال الأمن.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن المذكور أُحيل إلى المحكمة المختصة بعد القبض عليه، والتي أصدرت بحقه صكاً يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
والوزارة إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وفق “أخبار 24”.