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18/07/2024   7:33 ص

اضطرابات المعدة تسبّب الأمراض التنكسية

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خلصت دراسة حديثة أجريت بالمعهد الأمريكي لبيولوجيا الأنظمة (ISB)، إلى أن عدم انتظام عملية الإخراج الناتجة عن الاضطرابات الهضمية بالمعدة تزيد من خطر التعرض للإصابة بالعدوى أو الأمراض التنكسية العصبية.

ووجدت الدراسة المنشورة بمجلة “Cell” العلمية، أن تكرار حركة الأمعاء يؤثر بشكل كبير على وظائف الأعضاء والصحة على المدى الطويل، محذرةً من عدم تمرير البراز أقل من مرتين في اليوم.

وجاءت هذه النتائج بعد تحليل البيانات السريرية والسلوك لأكثر من 1400 شخص بالغ، حيث جرى تصنيفهم حسب حالات الإمساك التي يعانون منها أسبوعياً. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن بقاء البراز لفترة طويلة في القناة الهضمية، يجعل الميكروبات تستنزف الألياف التي تخمرها الأمعاء وتحولها إلى أحماض دهنية نافعة، وبدلاً من ذلك تخمر البروتينات التي تنتج سموماً مثل كبريتات البي كريسول وكبريتات الإندوكسيل.

اضطرابات المعدة تسبّب الأمراض التنكسية

طب وتداوي
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