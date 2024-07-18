الخريف يحتفي بفريق “SAUDI ONE” المختص بالروبوتات

حرص وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، على استقبال فريق الطلبة الجامعيين “SAUDI ONE” المتخصّص في برمجة الروبوتات، بعد النتائج المتميّزة التي حققها الفريق في بطولة “VEXAI. Robotics” المنعقدة في أمريكا مؤخراً.
وأعرب “الخريف”، خلال استقبال الفريق بمقر الوزارة، عن دعمه للطاقات الابتكارية الشابة في التخصصات الصناعية والهندسية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
واحتفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالفريق؛ إذ أقامت حفل استقبال وتكريم لأعضائه، بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والمساعد للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري.
وحقق الفريق المركز الخامس في أكبر بطولة عالمية للروبوتات وسط منافسة جرت بين فرق من 60 دولة، إلى جانب حصول الفريق على جائزة “Energy Award” في نفس البطولة.
وتستهدف استراتيجية الوزارة تعزيز الابتكار والإبداع في القطاعات الصناعية، وتحفيز الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المنشآت الصناعية، ومنها إنترنت الأشياء والروبوتات. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الوزارة على تمكين الكوادر الوطنية الشابة في تلك التخصصات الدقيقة داخل القطاع الصناعي؛ لتحقيق استدامة القطاع وزيادة تنافسيته، وذلك بطاقات سعودية شابة وعقول مُبدعة ومُبتكرة.
كما يهدف برنامج “مصانع المستقبل” الذي تنفّذه الوزارة؛ إلى تبنّي المصانع في المملكة أفضل الممارسات العالمية المعتمدة على أحدث التقنيات المبتكرة، ومنها الروبوتات؛ من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع.