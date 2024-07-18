أرامكو تصدر سندات دولية بـ6 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو، اليوم (الخميس)، إكمال عملية إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار، بعدد إجمالي 30 ألف سند، وبقيمة اسمية للسند بلغت 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار.
وأوضحت أرامكو في بيان أن شرائح الإصدار تتضمن 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.25%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.75%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.87 %.
وأبانت أنه تمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي، كما شهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي، مشيرة إلى أنه تم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو.
وتابعت أرامكو أن السندات تشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
وأشارت إلى أن السندات ستطرح وفقا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة لعام 1933م حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
ولفتت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
من جانبه، اعتبر النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد، أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة، كما أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة.
وأضاف المرشد أن الشركة أظهرت مستوى عاليا من الانضباط المالي على الدوام، فضلًا عن الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال، كما أن أرامكو تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
وكانت أرامكو أعلنت قبل نحو أسبوع، عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، موضحة آنذاك أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مبينة أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
ولجأت أرامكو إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة في 2021، عندما جمعت 6 مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح، وأشارت في فبراير الماضي إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.وفق “أخبار 24”.
وجمعت الحكومة السعودية 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 % في أرامكو الشهر الماضي، مما قد يعزز تمويلات المملكة وهدفها المتمثل في إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط في إطار رؤية السعودية 2030.