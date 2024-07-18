قفزة جديدة للنفط والذهب يزداد لمعانًا

واصل النفط مكاسبه من الجلسة الماضية اليوم (الخميس)، مدعوماً بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.40 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.6% إلى 83.33 دولار. وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس (الأربعاء).
وأظهرت أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأمريكي.
وساعدت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على دعم السوق.
كما توسع النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة طفيفة إلى متواضعة من أواخر مايو حتى أوائل يوليو، مع توقع الشركات تباطؤ النمو في المستقبل.
في الوقت نفسه، من المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم (الخميس)، لكنه رجّح أن تكون خطوته التالية هي خفض الفائدة.وفق “أخبار 24”.
من جهة أُخرى، ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الخميس)، ليجري تداولها قرب المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة الماضية؛ إذ عزز تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في الطلب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2461.27 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار أمس (الأربعاء). فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2465 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.35 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 994.81 دولار وزاد البلاديوم 0.4% إلى 955.77 دولار.