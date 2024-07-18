“السعودية” تشتري 100 طائرة كهربائية

أبرمت مجموعة السعودية وشركة “ليليوم” الألمانية، المُطوّرة لأول مركبة جوية عمودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل، اتفاقية لشراء 50 طائرة مؤكدة من طائرات Lilium Jets، مع خيار شراء 50 طائرة أخرى، وذلك في أضخم طلبية شراء لطائرات من هذا النوع الذي يعد سيارة أجرة طائرة كهربائية أو تاكسي طائرا.
وأجريت مراسم التوقيع اليوم (الخميس) في مقر شركة ليليوم بمدينة ميونخ، بحضور مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر، وسفير ألمانيا لدى المملكة مايكل كيندسغراب، ورئيس مجلس إدارة شركة ليليوم توماس ايندرز.
ووقع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي للسعودية للطيران الخاص الدكتور فهد الجربوع والرئيس التنفيذي لشركة ليليوم كلاوس روي، حيث تأتي في أعقاب مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين في أكتوبر 2022، وتمثل علامة فارقة في الصناعة باعتبارها أكبر طلبية مؤكدة لطائرات eVTOL.
وتتضمن الاتفاقية جدولاً زمنياً لعمليات تسليم الطائرات وضمانات على الأداء والصيانة الشاملة لأسطول الطائرات وخدمات الدعم، بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الطرفان توقيع اتفاقية “Lilium POWER ON” والتي ستشمل خدمات صيانة ودعم أسطول الطائرات.
من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم العمُر، عن فخر مجموعة السعودية بريادتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأول شركة تمتلك طائرات eVTOL الكهربائية بالكامل، مما يعكس التزامها بتنفيذ المبادرات الداعمة للطيران المستدام بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في هذا المجال.
وثمّن التعاون من شركة ليليوم في تقديم تجربة ثرية وغير مسبوقة على مستوى شركات الطيران بالمنطقة، وتعدّ هذه الاتفاقية نتيجة للجهود المشتركة على مدار الأعوام الماضية بين شركة ليليوم ومجموعة السعودية”.
وأضاف العُمر أن الطائرات الكهربائية توفر مسارات جديدة لنقل الضيوف مع تميزها بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً، حيث تقطع مسافة تصل إلى 175 كيلومترا بسرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة، وهي بذلك توفر وقت الضيوف بما يقارب 90% مقارنةً بخيارات التنقل الأخرى وتمثل حلاً لتحدي الازدحامات.
وتابع أن تلك الطائرات تخدم قطاع الأعمال والمعارض لتسهيل نقل الضيوف لحضور هذه المناسبات والمشاركة فيها، كما تقدم خياراً نوعياً للوجهات السياحية وكذلك الفعاليات الرياضية والترفيهية، وفي الوقت ذاته تربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهي إلى جانب ذلك صديقة للبيئة ما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جواً.
من جهته، أعرب كلاوس روي عن فخر شركته بالشراكة مع مجموعة السعودية والتي تسعى إلى مواكبة أحدث مستجدات قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي، معبراً عن سعادته بأن تكون شركته رائدة للتقدم في صناعة الطائرات الكهربائية بأضخم طلبية شراء لطائرات eVTOL .
واعتبر منطقة الشرق الأوسط أولوية بالنسبة لشركة ليليوم، مشيرا إلى أن المملكة ستكون سوقاً كبيرة للتنقل الجوي الإقليمي الكهربائي عالي السرعة، فيما تمثل الاتفاقية أحدث الإضافات إلى مجموعة الطلبيات الواسعة لشركة ليليوم، حيث تجري مباحثات متقدمة مع شركات طيران عالمية إضافية تتطلع إلى تقليل انبعاثات الكربون وتنشيط السفر الجوي الإقليمي.
وسوف تتسلم مجموعة السعودية الطائرة الأولى في عام 2026، حيث سيتم اعتماد تشغيلها وفق الأنظمة التي تضمن السلامة والجودة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، فيما سيتم تشغيلها وإدارة عملياتها عبر شركة السعودية للطيران الخاص، حيث تتميز طائرة ليليوم بمقصورات كبيرة تتسع إلى ستة ضيوف بالإضافة إلى الأمتعة.
وتتميز طائرة ليليوم النفاثة بمعدل انبعاثات كربونية منخفض، مما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جوا، واختصار زمن الرحلات الجوية. ومن خلال شراء الـ100 طائرة تعتزم “السعودية” إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عدد من وجهات السفر عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، وستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسة التي تعمل فيها “السعودية”، وذلك كخدمة خاصة بضيوف درجتي الأولى والأعمال.
وكانت مصادر أفادت قبل أيام لوكالتي “رويترز” و”بلومبرغ”، أن مجموعة السعودية بصدد إبرام عقد نهائي، لشراء 100 سيارة أجرة طائرة كهربائية من شركة ليليوم “Lilium NV” الألمانية.