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جديد المحليات > فرصة استثمارية لتربية الأبقار وتصنيع ألبانها بمكة
18/07/2024   4:19 م

فرصة استثمارية لتربية الأبقار وتصنيع ألبانها بمكة

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طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية لتربية الأبقار بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية تُقارب الـ2.3 مليون م2، لإنتاج وتصنيع الألبان، لزيادة الاكتفاء الذاتي وتحقيق أمن غذائي مُستدام بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية المتاحة تأتي بغرض إنتاج وتصنيع الألبان عالية الجودة، والإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام، ولدعم الأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة، مبينة أن آخر موعد لاستلام العروض هو التاسع من سبتمبر 2024م، وموعد فتح المظاريف 10 سبتمبر 2024م.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط لزيارة منصة “فرص” من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت.

وحثّت المستثمرين على الاستفادة من الفرصة والمساهمة في تطوير قطاع الألبان في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وفق “أخبار 24”.

فرصة استثمارية لتربية الأبقار وتصنيع ألبانها بمكة

جديد المحليات
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