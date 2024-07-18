“دار جلوبال” ومنظمة ترامب تتعاونان لإطلاق برج بدبي

أعلنت “دار جلوبال”، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، تعاونا جديدا لها مع “منظمة ترامب” لإطلاق مشروع “برج ترامب دبي”، في عام 2025.
وقالت الشركة، وهي الذراع الدولية لشركة “دار الأركان” السعودية للتطوير العقاري، إن المشروع الجديد سيحظى بموقع متميز في مدينة دبي، ويرسي معايير جديدة للضيافة والمساكن الفاخرة في المنطقة، ومن المقرر أن يتم إعلان موقع المشروع وتاريخ اكتماله في وقت لاحق من هذا العام.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصبح المشروع واحداً من الوجهات المفضلة في المدينة لمزاياه الفريدة التي تجعل منه منارة حقيقية للأناقة والرقي، وسيتضمن وجهةً للضيافة الفاخرة تحمل علامة “فندق ترامب” الشهيرة إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المصممة وفقاً لأعلى معايير التميز والرفاهية والمجهزة بأحدث المرافق والخدمات عالمية المستوى، مما يوفر للمقيمين والضيوف تجربة معيشة راقية إلى أبعد الحدود.
من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لــ”منظمة ترامب” إريك ترامب، عن الفخر بالتعاون مع “دار جلوبال” لإطلاق مشروع “برج ترامب دبي”، الذي يجسّد الالتزام بتكريس مفهوم التميز والفخامة، حيث تسعى الشركة من خلال هذا المشروع إلى توسع نطاق حضورها في المنطقة، وتحقيق تطلعاتها في واحدة من أكثر المدن حيويةً بالعالم.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “دار جلوبال” زياد الشعار، إن إطلاق المشروع يعد إضافة استثنائية لسوق العقارات الفاخرة في إمارة دبي، ولمحفظة “دار جلوبال” الرائدة في مجال الضيافة والمشاريع السكنية الفاخرة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن هذا المشروع يعزز سجل “دار جلوبال” الحافل بتطوير عقارات مخصصة لتلبية أصحاب الذوق الرفيع في المنطقة، عدا عن مساهمته في توسيع الأفق العمراني لمدينة دبي، مشيرا إلى أن “برج ترامب دبي” سيكون أيقونة حقيقية تعيد صياغة مفهوم المعيشة الفاخرة في المدينة، وتستقطب المقيمين والضيوف من جميع أنحاء العالم.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان “دار جلوبال” صفقة منفصلة مع مجموعة ترامب لبناء برج شاهق في مدينة جدة.