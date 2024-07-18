تعاون لكشف الاحتيال التأميني

تعتزم هيئة التأمين التعاون مع جمعية مكافحة الاحتيال السعودية؛ بهدف توفير غطاء موحد يجمع المهنيين العاملين في مجال التحقيق، وكشف حالات الاحتيال في قطاع التأمين، وذلك بموجب مذكرة تعاون بين الجانبين.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز الوعي والمعرفة في مجال الاحتيال المتعلق بقطاع التأمين، وتقديم برامج التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والمعرفة بشكل فعال ومستدام.
وتوفير فرص تحفيزية للالتحاق بالبرامج التدريبية والتطويرية التي تقدمها الجمعية لتحقيق الريادة في أعمال مكافحة الاحتيال والمراجعة الداخلية.
وتأتي المذكرة امتدادًا للجهود الإشرافية القائمة للحد من العمليات الاحتيالية؛ إدراكًا من الهيئة لأهمية مكافحة الاحتيال المتعلق بهذا القطاع.وفق “أخبار 24”.
وتعد هيئة التأمين الجهة المعنية بتنظيم واستقرار وتنمية قطاع التأمين، وتتولى الإشراف والرقابة عليه، كما أنها تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.