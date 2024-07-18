مدلولات ألوان الأرصفة بكود الطرق السعودي

كشفت الهيئة العامة للطرق، عن مدلولات ألوان أرصفة الطرق وفقاً لكود الطرق السعودي؛ بهدف توحيد معايير ومواصفات الطرق لكافة الجهات المنفذة.
وأوضحت الهيئة، أن اللون الأصفر والأسود يدلان على منع الوقوف، واللون الأسود والأبيض يدلان على السماح بالوقوف بجانب الطريق، أما اللون الأحمر فهو مخصص لمركبات الطوارئ، فيما تدل الأرصفة ذات اللون الأزرق والأسود بأن هذه المواقف مواقف مدفوعة.
يشار إلى أن الهيئة أطلقت كود الطرق السعودي انطلاقاً من دورها كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق في المملكة، بما يضمن الارتقاء بجودتها وسلامتها وتعزيز استدامتها.
وفق “أخبار 24”.