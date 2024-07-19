“غوغل” تعطّل الروابط المختصرة عن العمل

تعتزم شركة “غوغل” الأمريكية، إيقاف الصفحات التي جرى اختصار روابطها عبر خدمة “Google URL Shortener” عن العمل بحلول يوم 25 أغسطس 2025، حيث سيظهر للمستخدم خطأ 404 الشهير عند فتحها بعد هذا التاريخ.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “The Verge” التقني، أن الأمر لن يقتصر على الصفحات ذات الروابط المختصرة عبر الخدمة، بل يمتد لكل الروابط التي يتم اختصارها عبر كافة المواقع والبرامج المتخصصة، بما في ذلك الروابط ذات الامتداد “https://goo.gl/”.
وأضافت بأنه قبل إيقاف التشغيل، ستبدأ روابط goo.gl في عرض صفحة بينية في 23 أغسطس 2024، لإعلام المستخدمين بأن هذا الرابط لن يعمل بعد الآن في المستقبل القريب، حيث ستبدأ هذه الرسالة في الظهور تدريجياً حتى اقتراب الموعد النهائي. وفق “أخبار 24”.
وكانت غوغل قد أوقفت صلاحية الخدمة نفسها لكافة المستخدمين في عام 2019، إلا أن العديد من المواقع والبرامج المتخصصة في اختصار الظواهر بدأت في الظهور بكثافة؛ لإشباع رغبة المستخدمين في الحصول على رابط مختصر لا يتعدى 15 علامة بدلاً من الراوبط العادية التي قد تصل إلى 100 علامة في بعض الأحيان.