“الموارد البشرية” تؤكد سلامة خدماتها من العطل العالمي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم تأثر منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستفيدين في القطاعات التي تشرف عليها وهي: “العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمات المشتركة، والخدمة المدنية”.
وأفادت الوزارة اليوم (السبت) باستمرار جميع خدماتها الإلكترونية بذات الكفاءة دون تأثر من العطل التقني الذي أصاب عدداً من دول العالم.
وأشارت إلى سلامة المعلومات والبيانات الخاصة بجميع المستفيدين من خدماتها سواء عاملين وأصحاب عمل أو مستفيدين من الخدمات الرعوية والتنموية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على أفضل الأنظمة في جميع عملياتها وخدماتها الرقمية؛ كما تعمل بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بالتحقق الدوري من سلامة البنى التحتية للمعلومات لتحسين وتسهيل تجربة المستفيدين.