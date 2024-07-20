ترحيل 14.4 ألف مخالف و17 ألفًا تحت الإجراءات

كشفت وزارة الداخلية عن ترحيل نحو 14.4 ألف مخالف وإخضاع 17 ألفا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 19.8 ألف مخالف.
وأوضحت وزارة الداخلية في البيان الأسبوعي، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 19.8 ألف مخالف، منهم 12.4 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.8 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2500 مخالف لنظام العمل.
وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1389 شخصًا 45% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 48 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأشارت إلى أن إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 17 ألف وافد مخالف، منهم 15.3 ألف رجل و16.7 ألف امرأة، مبينة أنه تم إحالة نحو 7 آلاف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4.2 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 14.4 ألف مخالف. وفق “أخبار 24”.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.