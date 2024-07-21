نيوم يعلن ضم أحمد حجازي

أعلن نادي نيوم – أحد أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين – تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي المصري “أحمد حجازي” قادمًا من الاتحاد.
ونشر نادي نيوم عبر حسابه على منصة X، اليوم الأحد، مقطع فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع حجازي معلقًا: “مرحبًا بالحاجز”.
على جانب متصل وجه نادي الاتحاد الشكر لقائد دفاعه السابق على كل ما قدمه للنادي وللجمهور، مشيرًا إلى أن اللاعب نقش اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي وفي قلوب جماهيره. وفق “أخبار 24”.
وأضاف نادي الاتحاد عبر حسابه على منصة X: “شكرًا حجازي على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد، شكرًا من أعماق قلوبنا”.
وتابع: “اليوم لا نودعك.. بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا قريبًا في مدرج الذهب”.