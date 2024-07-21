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جديد المحليات > درجة الحرارة في الشرقية تلامس الـ50 غداً
21/07/2024   11:57 م

درجة الحرارة في الشرقية تلامس الـ50 غداً

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حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة غداً (الاثنين) تصل معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية على أجزاء من منطقة الشرقية خاصة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية.

وأوضح المركز أن الحالة المناخية ستشهدها أيضاً محافظات الخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة على أن تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء غدٍ الاثنين.

وفي منطقة الرياض تتراوح درجات الحرارة بين (47-48) درجة مئوية على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، كما ستتأثر أجزاء من منطقة نجران بنفس الموجة الحارة. وفق “أخبار 24”.

درجة الحرارة في الشرقية تلامس الـ50 غداً

جديد المحليات
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